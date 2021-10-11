В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19
За сутки в Ингушетии скончались три пациента с коронавирусом, всего — 341 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 11 октября в республике проведено 479 068 скрининговых исследований, 22 230 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+66 за сутки).
Выздоровело — 20 446 человек (+10 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.
381 человек госпитализирован, 174 — с лабораторно подтвержденным диагнозом.
35 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 28 — на ИВЛ.
1062 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.