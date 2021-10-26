Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19

0

В Ингушетии за сутки умерли три пациента с коронавирусом, всего — 363 человека, сообщает региональный оперативный штаб.

На 26 октября в республике проведено 498 689 скрининговых исследований, 23 268 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+75 за сутки).

Выздоровело — 21 359 человек (+81 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 76.

420 человек госпитализирован, 164 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 50 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 37 — на ИВЛ.

1126 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Благодаря системе «Безопасный город» в Ингушетии значительно снизилось количество ДТП
Александр Бастрыкин на «хорошо» оценил работу следственного управления СКР по Ингушетии
«Преступный дуэт» из Ингушетии ответит в суде за хищение 1,3 млн руб., оформив кредиты на инвалидов
Прокуратурой РФ вынесен протест в парламент в целях исключения положений о Конституционном суде Ингушетии
Ингушский спортсмен Адам Дзауров завоевал две медали на открытом турнире по спортивной борьбе грэпплинг в Москве
Исполняющим обязанности министра финансов Ингушетии назначен Адам Хамчиев
Больницы Ингушетии не испытывают проблем с поставкой кислорода
Главным тренером Ингушетии по смешанным боевым единоборствам назначен Муслим Кациев
На территории Малгобека Ингушетии высадили около 150 деревьев
При столкновении большегруза и легковушек на ФАД «Кавказ» в Ингушетии пострадал один человек
В городе Малгобеке Ингушетии благоустроили улицу Трудовая

Главное

Яндекс.Метрика

 