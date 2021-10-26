В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19

На 26 октября в республике проведено 498 689 скрининговых исследований, 23 268 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+75 за сутки).

Выздоровело — 21 359 человек (+81 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 76.

420 человек госпитализирован, 164 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 50 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 37 — на ИВЛ.

1126 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.