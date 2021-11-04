В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19
В Ингушетии за сутки умерли три пациента с Covid-19, за весь период — 378 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 4 ноября лабораторно подтверждено 23 986 случаев коронавируса (+81 за сутки).
Всего под медицинским наблюдением находится 1 891 человек, на 7 пациентов меньше, чем накануне.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 60 пациентов, за весь период — 22 338.
Снято наблюдение с 30 261 человек.
Между тем, за сутки в России подтверждено 40 217 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерло 243 255 человек.