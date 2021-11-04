В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19

На 4 ноября лабораторно подтверждено 23 986 случаев коронавируса (+81 за сутки).

Всего под медицинским наблюдением находится 1 891 человек, на 7 пациентов меньше, чем накануне.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 60 пациентов, за весь период — 22 338.

Снято наблюдение с 30 261 человек.

Между тем, за сутки в России подтверждено 40 217 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерло 243 255 человек.