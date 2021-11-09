Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19

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В Ингушетии за сутки умерли три пациента с Covid-19, за весь период — 388 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 9 ноября лабораторно подтверждено 24 390 случаев коронавируса (+84 за сутки).

Всего под медицинским наблюдением находится 1 915 человек. Выздоровело 22 665 пациентов (+97 за сутки).

Между тем, за последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах, всего заболело — 8 873 655.

За сутки подтверждено 1 211 смертей, за весь период в стране умерло 249 215 человек.

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