В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19
В Ингушетии за сутки умерли три пациента с Covid-19, за весь период — 388 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 9 ноября лабораторно подтверждено 24 390 случаев коронавируса (+84 за сутки).
Всего под медицинским наблюдением находится 1 915 человек. Выздоровело 22 665 пациентов (+97 за сутки).
Между тем, за последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах, всего заболело — 8 873 655.
За сутки подтверждено 1 211 смертей, за весь период в стране умерло 249 215 человек.