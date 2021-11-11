Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19

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В Ингушетии за сутки умерли три пациента с коронавирусом, за весь период — 393 человека, сообщает региональный оперативный штаб.

На 11 ноября в регионе проведено 520 663 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 24 554 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+83 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 86.

Выздоровело 22 844 пациента (+93 за сутки).

387 человек госпитализировано,190 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 38 пациентов в отделении реанимации, из них 27 — на ИВЛ.

930, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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