В Ингушетии за сутки умерло 2 человека, Covid-19 выявлен у 45 человек

На 11 июля в республике проведено 364 420 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего 16570 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+45 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело за весь период — 15838 (+22 за сутки).

Из 222 человек, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, 109 — госпитализировано с лабораторно подтвержденным диагнозом.

В тяжелом состоянии, в отделении реанимации находятся 24 пациента, из них 14 — на ИВЛ.

301 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.