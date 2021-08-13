В Ингушетии за сутки умерло 4 человека, 60 новых случаев коронавируса

На 13 августа в регионе проведено более 405 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18385 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+60 за сутки).

Выздоровело — 16778 (+63 за сутки).

Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, госпитализировано 497, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 199.

34 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 18 — на ИВЛ.