В Ингушетии за сутки умерло два человека, 61 новый случай Covid-19

На 16 сентября в регионе проведено 448 858 скрининговых исследований, 20 638 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+61 за сутки).

Выздоровело — 19 010 человек (+49 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.

283 человека госпитализировано, из них 102 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

25 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 21 — на ИВЛ.

1038 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.