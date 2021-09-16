В Ингушетии за сутки умерло два человека, 61 новый случай Covid-19
В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего — 302 человека, сообщает республиканский оперативный штаб.
На 16 сентября в регионе проведено 448 858 скрининговых исследований, 20 638 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+61 за сутки).
Выздоровело — 19 010 человек (+49 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.
283 человека госпитализировано, из них 102 с лабораторно подтвержденным диагнозом.
25 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 21 — на ИВЛ.
1038 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.