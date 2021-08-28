В Ингушетии за сутки умерло два человека с Covid-19

На 28 августа в республике проведено 425 572 скрининговых исследования, 19 441 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+71 за сутки).

Выздоровело — 18 097(+156 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

397 человек госпитализировано, 165 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

22 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 19 — на ИВЛ.