В Ингушетии за сутки умерло два человека с Covid-19
В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего — 276 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 28 августа в республике проведено 425 572 скрининговых исследования, 19 441 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+71 за сутки).
Выздоровело — 18 097(+156 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.
397 человек госпитализировано, 165 с лабораторно подтвержденным диагнозом.
22 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 19 — на ИВЛ.