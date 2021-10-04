Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерло два человека с Covid-19

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В Ингушетии за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом, всего — 324, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 4 октября в регионе проведено более 470 тыс. скрининговых исследований, 21 767 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+61 за сутки).

Выздоровело 19 903 человека (+64 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

372 человека госпитализировано, 154 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 40 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 30 — на ИВЛ.

1168 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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