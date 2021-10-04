В Ингушетии за сутки умерло два человека с Covid-19
В Ингушетии за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом, всего — 324, сообщает республиканский оперативный штаб.
На 4 октября в регионе проведено более 470 тыс. скрининговых исследований, 21 767 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+61 за сутки).
Выздоровело 19 903 человека (+64 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.
372 человека госпитализировано, 154 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 40 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 30 — на ИВЛ.
1168 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.