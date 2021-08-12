В Ингушетии за сутки умерло пять человек с Covid-19

На 12 августа в регионе проведено 404 394 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18325— впервые установленных диагнозов Covid-19 (+58 за сутки).

Выздоровело — 16715 (+59 за сутки).

Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, госпитализировано 479, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 195.

34 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 17 человек — на ИВЛ.

886 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.