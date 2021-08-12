В Ингушетии за сутки умерло пять человек с Covid-19
В Ингушетии за сутки скончались пять пациентов с коронавирусом, всего — 245 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 12 августа в регионе проведено 404 394 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18325— впервые установленных диагнозов Covid-19 (+58 за сутки).
Выздоровело — 16715 (+59 за сутки).
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, госпитализировано 479, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 195.
34 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 17 человек — на ИВЛ.
886 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.