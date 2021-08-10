В Ингушетии за сутки умерло три человека, 61 новый случай Covid-19
В Ингушетии за сутки скончались три пациента с коронавирусом, всего — 237 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 10 августа в регионе проведено более 401 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18208 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+61 за сутки).
Выздоровело — 16615 (+26 за сутки).
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, госпитализировано 449, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 199.
34 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 18 человек — на ИВЛ. 907 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.