Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерло три человека, 61 новый случай Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончались три пациента с коронавирусом, всего — 237 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 10 августа в регионе проведено более 401 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18208 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+61 за сутки).

Выздоровело — 16615 (+26 за сутки).

Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, госпитализировано 449, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 199.

34 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 18 человек — на ИВЛ. 907 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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