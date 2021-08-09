В Ингушетии за сутки умерло три человека с Covid-19

На 9 августа в регионе проведено 400270 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18147 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+53 за сутки).

Выздоровело — 16589 (+32 за сутки).

Лиц, старше 70 лет, находящихся на самоизоляции — 70 человек.

Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, госпитализировано — 467, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 181.

39 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 26 человека — на ИВЛ.