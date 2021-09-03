В Ингушетии за сутки умерло три человека с Covid-19

На 3 сентября в регионе проведено более 433 тыс. скрининговых исследований, 19 843 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+67 за сутки).

Выздоровело — 18 269 человек (+41 за сутки).

Людей, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 73.

391 человек госпитализирован, из них 167 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

24 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 22 — на ИВЛ.

952 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.