В Ингушетии за сутки выявили 24 новых случая заболевания Covid-19
На 5 апреля в Ингушетии свыше 40 тыс. впервые установленных диагнозов Covid-19 (+24 за сутки). За весь период умерло 548 человек, выздоровело — 38 826.
Лиц старше 60 лет, госпитализированных с подтверждением и подозрением на Covid-2019 — 20 человек.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 92 человека госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом — 24.
7 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 2 человека — на ИВЛ.
945 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.