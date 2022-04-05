В Ингушетии за сутки выявили 24 новых случая заболевания Covid-19

Лиц старше 60 лет, госпитализированных с подтверждением и подозрением на Covid-2019 — 20 человек.

Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 92 человека госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом — 24.

7 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 2 человека — на ИВЛ.

945 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.