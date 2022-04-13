В Ингушетии за сутки выявили всего 8 новых случаев Covid-19
На 13 апреля в Ингушетии проведено 794 646 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 578 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+8 за сутки).
За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 219 (+48 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализировано 90 человек, 25 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 6 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 2 из них — на ИВЛ.
720 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.