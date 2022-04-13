Коронавирус

В Ингушетии за сутки выявили всего 8 новых случаев Covid-19

0

На 13 апреля в Ингушетии проведено 794 646 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 578 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+8 за сутки).

За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 219 (+48 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 90 человек, 25 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 6 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 2 из них — на ИВЛ.

720 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Команда спортшколы «Ангушт» из Ингушетии стала серебряным призёром регионального этапа Открытого чемпионата ДФЛ
Воспитанники спортшколы «Ангушт» из Ингушетии выступят в Юношеской футбольной лиге
В Ингушетии нотариуса уличили в подделке договоров для хищений с чужих счетов
Жители города Назрани Ингушетии могут выбрать территории для благоустройства
Воспитанники спортшколы «Ангушт» из Ингушетии выступят в юношеской футбольной лиге
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла акция «В музей всей семьей»
В селе Гази-Юрт Ингушетии построили детскую площадку в рамках госпрограммы
В Ингушетии студентов знакомят с условиями работы на предприятиях республики
МЧС объявило лавинную опасность в горах Ингушетии
В Ингушетии откроют два «IT-куба» в течение двух лет
Поисковики Ингушетии возобновили полевой сезон

Главное

Яндекс.Метрика

 