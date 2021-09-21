В Ингушетии за сутки выявлен 61 новый случай Covid-19
На 21 сентября в Ингушетии проведено 454 735 скрининговых исследований, 20 938 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+61 за сутки).
Всего умерло 309 человек, выздоровело — 19 191 (+111 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.
262 человека госпитализировано, 107 — с лабораторно подтвержденным диагнозом.
27 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 23 — на ИВЛ.
1176 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.