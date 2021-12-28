В Ингушетии за сутки выявлен 81 новый случай Covid-19
На 28 декабря в Ингушетии всего проведено 591 159 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 28 435 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+81 за сутки).
За минувшие сутки умер один пациент, всего 474 человека, выздоровело — 26 545 (+73 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
266 человек госпитализировано, 106 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 35 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 24 человек — на ИВЛ.
1150 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.