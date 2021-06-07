В Ингушетии за сутки выявлено 10 новых случаев Covid-19
На 7 июня в Ингушетии проведено 328119 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 15852 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+10 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 190 человек, выздоровело — 15495.
5 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 9.
Госпитализировано всего — 66, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 28.
107 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.