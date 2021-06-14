В Ингушетии за сутки выявлено 10 новых случаев Covid-19

Всего умерло 190 человек, выздоровело — 15575.

7 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 10.

Госпитализировано всего — 82, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 32.

99 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.