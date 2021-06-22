Коронавирус

В Ингушетии за сутки выявлено 10 новых случаев Covid-19

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На 22 июня в Ингушетии проведено 343472 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 16019 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+10 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 190 человек, выздоровело — 15632.

10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 15.

Госпитализировано всего — 94, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 44.

103 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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