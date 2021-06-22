В Ингушетии за сутки выявлено 10 новых случаев Covid-19
На 22 июня в Ингушетии проведено 343472 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 16019 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+10 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 190 человек, выздоровело — 15632.
10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 15.
Госпитализировано всего — 94, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 44.
103 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.