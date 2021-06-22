В Ингушетии за сутки выявлено 10 новых случаев Covid-19

Всего умерло 190 человек, выздоровело — 15632.

10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 15.

Госпитализировано всего — 94, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 44.

103 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.