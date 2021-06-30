В Ингушетии за сутки выявлено 27 новых случаев Covid-19
На 30 июня в Ингушетии проведено 352066 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 16179 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+27 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
За сутки скончался один человек с коронавирусом, всего умерло — 195, выздоровело — 15689.
15 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 23.
Госпитализировано всего — 131, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 60.
162 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.