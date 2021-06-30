В Ингушетии за сутки выявлено 27 новых случаев Covid-19

За сутки скончался один человек с коронавирусом, всего умерло — 195, выздоровело — 15689.

15 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 23.

Госпитализировано всего — 131, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 60.

162 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.