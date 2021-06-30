Коронавирус

В Ингушетии за сутки выявлено 27 новых случаев Covid-19

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На 30 июня в Ингушетии проведено 352066 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 16179 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+27 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

За сутки скончался один человек с коронавирусом, всего умерло — 195, выздоровело — 15689.

15 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 23.

Госпитализировано всего — 131, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 60.

162 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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