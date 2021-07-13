В Ингушетии за сутки выявлено 49 новых случаев Covid-19

Всего умерло 200 человек, выздоровело — 15869 (+18 за сутки).

Из 233 человек, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, 99 — госпитализировано с лабораторно подтвержденным диагнозом.

В тяжелом состоянии, в отделении реанимации находятся 20 пациентов, из них 11 — на ИВЛ.

361 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.