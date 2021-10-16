В Ингушетии за сутки выявлено 67 новых случаев Covid-19

Всего умерло 348 человек, выздоровело — 20 756 (+55 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.

367 человек госпитализировано, 166 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 37 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 29 — на ИВЛ.

1093 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.