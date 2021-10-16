В Ингушетии за сутки выявлено 67 новых случаев Covid-19
На 16 октября в Ингушетии проведено 485 783 скрининговых исследования, 22 564 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+67 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего умерло 348 человек, выздоровело — 20 756 (+55 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.
367 человек госпитализировано, 166 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 37 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 29 — на ИВЛ.
1093 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.