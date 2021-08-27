В Ингушетии за сутки выявлено 69 новых случаев Covid-19
На 27 августа в Ингушетии проведено 424 238 скрининговых исследований, 19 370 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+69 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего умерло 274 человека, выздоровело — 17 941(+171 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.
400 человек госпитализировано, 163 с лабораторно подтвержденным диагнозом.
23 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 20 — на ИВЛ.
755, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.