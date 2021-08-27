В Ингушетии за сутки выявлено 69 новых случаев Covid-19

Всего умерло 274 человека, выздоровело — 17 941(+171 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.

400 человек госпитализировано, 163 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

23 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 20 — на ИВЛ.

755, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.