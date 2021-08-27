Коронавирус

В Ингушетии за сутки выявлено 69 новых случаев Covid-19

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На 27 августа в Ингушетии проведено 424 238 скрининговых исследований, 19 370 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+69 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 274 человека, выздоровело — 17 941(+171 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.

400 человек госпитализировано, 163 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

23 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 20 — на ИВЛ.

755, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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