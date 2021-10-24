Коронавирус

В Ингушетии за сутки выявлено 75 новых случаев Covid-19

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За сутки в России подтверждено 35 660 случаев Covid-19 в 85 регионах, в Ингушетии — 75 (всего — 23 141 человек).

Как сообщает российский оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за последние сутки в стране подтверждено 1 072 смерти, в республике умер один человек, за весь период — 357.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении: в России — 22 784 человека, в Ингушетии — 62.

Всего излечились в стране 7 165 921, в республике — 21 211 человек.

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