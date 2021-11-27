В Ингушетии за сутки выявлено 84 новых случая Covid-19

За весь период умерло 416 человек. Выздоровело — 24 045 человек (+63 за сутки).

По данным российского оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 536 825 случаев Covid-19, умер всего 271 531 человек, выписано по выздоровлении — 8 237 465 пациентов.