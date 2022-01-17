В Ингушетии за сутки зафиксировано 63 новых случая Covid-19
На 17 января в Ингушетии проведено 624 249 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 29 803 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+63 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки в регионе умер один пациент с коронавирусом, всего — 491 человек. Выздоровело 27 901 пациентов (+55 за сутки).
244 человека госпитализировано, 134 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 29 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 16 — на ИВЛ.
1167 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.