Коронавирус

В Ингушетии за сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения Covid-19

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На 9 июля в Ингушетии проведено 362019 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего 16482 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+41 за стуки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло 197 человек, выздоровело — 15799 (+21 за сутки).

Остаются под медицинским наблюдением 791, из них 579 находятся в условиях самоизоляции, 212 человек госпитализировано.

Накануне республиканские власти решили ввести дополнительные ограничения в регионе в связи с ростом количества заболевших коронавирусом нового типа.

Рекомендовано, по возможности, проводить коллективные пятничные молитвы на открытом воздухе, а организации общественного питания переводятся на режим работы с 7.00 до 21:00 мск.

Также актуализированы ограничения на проведение свадеб и иных массовых мероприятий в домах торжеств площадью менее 400 кв. м при одновременном нахождении в них более 100 гостей. При этом артистам подведомственных Минкультуры учреждений запрещено выступать на подобных событиях.

Ограничивается до 21:00 работа детских развлекательных площадок, парковых аттракционов, а также досуговых центров, расположенных в помещениях, кроме учреждений дополнительного образования.

При нахождении в местах скопления людей, при передвижении на общественном транспорте также необходимо придерживаться норм личной гигиены и использовать средства индивидуальной защиты. Ограничения и рекомендации действуют до 1 сентября.

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