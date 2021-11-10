АПК

В Ингушетии за три квартала текущего года увеличилось поголовье овец и коз

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В Ингушетии за три квартала текущего года почти на треть (32%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилось поголовье овец и коз, об этом сообщили в управлении Росстата по СКФО.

«На конец января-сентября 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 69,1 тыс. голов (на 2% больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров — 35,97 тыс. головы (на 5,9% больше), овец и коз — 289,79 тыс. голов (на 32% больше)», — говорится в сообщении.

Животноводство является одной из ведущих отраслей в агропромышленном комплексе Ингушетии. Динамика прироста происходит за счет государственной поддержки, направленной на появление крестьянских фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм.

Ранее власти Ингушетии сообщили, что собираются в текущем году увеличить поголовье мелкого рогатого скота на 10 тыс. В январе текущего года было закуплено более 2 тыс. голов овец для восстановления восьми простаивающих кошар.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минсельхозе региона, в республике четырнадцать сельскохозяйственных ГУПов, в прошлом году доходы семи подведомственных сельхозпредприятий покрыли приобретение поголовья мелкого рогатого скота в количестве 3 300 голов. Еще четырьмя ГУПами — «Малгобекское», «Алханчуртское», «Беркат» и «Магас» — приобретено более 300 голов крупного рогатого скота.

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