Угон

В Ингушетии за угон машины молодому человеку суд ограничил свободу

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В угоне автомобиля признан виновным 21-летний житель Ингушетии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре прошлого в городе Назрани, отжав лобовое стекло с помощью металлического прута, осужденный проник в припаркованный «ВАЗ-21074» и совершил угон, воспользовавшись тем, что владелец автомобиля оставил запасной экземпляр ключей в машине.

Приговором Магасского районного суда фигуранту, с учетом возмещения причиненного ущерба и примирения с потерпевшим, назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

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