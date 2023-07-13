В Ингушетии за угон машины молодому человеку суд ограничил свободу
В угоне автомобиля признан виновным 21-летний житель Ингушетии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В октябре прошлого в городе Назрани, отжав лобовое стекло с помощью металлического прута, осужденный проник в припаркованный «ВАЗ-21074» и совершил угон, воспользовавшись тем, что владелец автомобиля оставил запасной экземпляр ключей в машине.
Приговором Магасского районного суда фигуранту, с учетом возмещения причиненного ущерба и примирения с потерпевшим, назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.