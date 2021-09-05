Коронавирус

В Ингушетии за весь период умерло 285 человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончались два пациента с коронавирусом, всего — 285 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 5 сентября в регионе проведено 435 634 скрининговых исследований, 19 973 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+66 за сутки).

Выздоровело — 18 388 (+41 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 75.

379 человек госпитализирован, из них 171 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

32 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 24 — на ИВЛ.

921 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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