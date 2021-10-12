В Ингушетии за весь период умерло 344 человека с Covid-19

На 12 октября в республике проведено 480 363 скрининговых исследования, 22 294 впервые установленных диагноза Covid-19 (+64 за сутки).

Выздоровело — 20 532 человека (+86 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.

365 человек госпитализирован, 164 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 35 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации — на ИВЛ.

1053 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.