В Ингушетии за весь период умерло 344 человека с Covid-19
За минувшие сутки в Ингушетии скончались три пациента с коронавирусом, всего — 344 человека, сообщает региональный оперативный штаб.
На 12 октября в республике проведено 480 363 скрининговых исследования, 22 294 впервые установленных диагноза Covid-19 (+64 за сутки).
Выздоровело — 20 532 человека (+86 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.
365 человек госпитализирован, 164 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 35 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации — на ИВЛ.
1053 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.