В Ингушетии за весь период умерло 390 человек с Covid-19

На 10 ноября в регионе проведено 519 148 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 24 471 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+81 за сутки).

Выздоровел 22 751 пациент (+86 за сутки).

374 человека госпитализировано,190 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 41 пациент в отделении реанимации, из них 25 — на ИВЛ.

956, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.