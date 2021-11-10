Коронавирус

В Ингушетии за весь период умерло 390 человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, за весь период — 390 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 10 ноября в регионе проведено 519 148 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 24 471 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+81 за сутки).

Выздоровел 22 751 пациент (+86 за сутки).

374 человека госпитализировано,190 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 41 пациент в отделении реанимации, из них 25 — на ИВЛ.

956, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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