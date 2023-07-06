Попрошайничество

В Ингушетии за вовлечение дочери в попрошайничество иностранка получила условный срок

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В Ингушетии 42-летняя гражданка иностранного государства признана виновной в вовлечении несовершеннолетней в систематическое занятие попрошайничеством, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее привлеченная к административной ответственности женщина, в апреле текущего года вновь заставляла свою 10-летнюю дочь выпрашивать деньги у прохожих на территории прилегающей к торговому центру «Адамо» в городе Сунжа, подрывая нормальное нравственное и психофизическое развитие ребенка.

Приговором Сунженского районного суда, с учетом наличия на ее иждивении 7-х несовершеннолетних детей, иностранке назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

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