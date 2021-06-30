В Ингушетии задержали автомобиль, перевозивший древесину ценной породы

«В кузове автомобиля находилось 3,26 куб. м обрезной доски породы бук без сопроводительных документов на груз. Транспортное средство доставлено в МО МВД России «Сунженский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 191 УК РФ.