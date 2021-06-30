В Ингушетии задержали автомобиль, перевозивший древесину ценной породы

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Сотрудники МО МВД России «Сунженский» на посту «Кавказ-1» в Ингушетии задержали грузовой автомобиль «Газель», перевозивший древесину ценной породы бук, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«В кузове автомобиля находилось 3,26 куб. м обрезной доски породы бук без сопроводительных документов на груз. Транспортное средство доставлено в МО МВД России «Сунженский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 191 УК РФ.

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