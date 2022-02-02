В Ингушетии задержали банду, подозреваемую в переделке и сбыте оружия

«В январе текущего года в ходе грамотно спланированной спецоперации в момент сбыта двух незаконно изготовленных пистолетов полицейские при участии коллег из ФСБ России и Росгвардии задержали ранее судимого жителя Ингушетии. В дальнейшем были установлены и задержаны еще трое активных участников группы, двое из которых занимались непосредственно переделкой оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками полиции было задокументировано пять фактов сбыта оружия — шести пистолетов и одного автомата, переделанных кустарным способом под стрельбу боевыми патронами.

«При обысках по местам проживания подозреваемых изъяты три пистолета Макарова и автомат Калашникова с признаками внесения конструктивных изменений, а также различные боеприпасы, составные части оружия и инструменты. В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются», — добавили в МВД России по СКФО.

Следователем следственной части ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 222 и частью 2 статьи 223 УК РФ.

Двое фигурантов заключены под стражу, остальным избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.