МВД

В Ингушетии задержали два большегруза за перевозку газа без документов

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В республике задержали два большегруза за перевозку газа без необходимых сопроводительных документов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону

Отмечается, что инспекторы отдельного батальона ДПС УГИБДД по республике остановили в Сунженском районе на посту «Волга-20» для проверки документов тягачи DAF XF 105.460 с прицепом MARAL SANAT MLT и Volvo FH-TRUCK 4×2 с прицепом MARAL Sanat LPG-3. Выяснилось, что опасный груз перевозится при отсутствии товарно-транспортных накладных.

В отношении водителей автомашин составлены административные протоколы по двум статьям КоАП России. Транспортные средства доставлены на штрафстоянку общества с ограниченной ответственностью «Прогресс».

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