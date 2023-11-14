В Ингушетии задержали два большегруза за перевозку газа без документов

Отмечается, что инспекторы отдельного батальона ДПС УГИБДД по республике остановили в Сунженском районе на посту «Волга-20» для проверки документов тягачи DAF XF 105.460 с прицепом MARAL SANAT MLT и Volvo FH-TRUCK 4×2 с прицепом MARAL Sanat LPG-3. Выяснилось, что опасный груз перевозится при отсутствии товарно-транспортных накладных.

В отношении водителей автомашин составлены административные протоколы по двум статьям КоАП России. Транспортные средства доставлены на штрафстоянку общества с ограниченной ответственностью «Прогресс».