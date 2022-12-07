МВД

В Ингушетии задержали грузовик с ценной древесиной

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В Малгобекском районе Ингушетии полиция задержала седельный тягач с древесиной твердой породы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Госавтоинспекторы остановили на посту ДПС «Маяк-12» автомашину «Ман-TGX 18.400 4×2 BLS», на которой перевозилось около 31 м3 обработанной древесины породы «бук», — отметил представитель ведомства.

По его словам, у правоохранителей возникли обоснованные сомнения в подлинности документов на перевозимый груз, в виду чего автомашина доставлена в МО МВД России «Малгобекский».

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