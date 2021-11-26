В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в разбое

Сотрудники СОБР управления национальной гвардии по республике оказали содействие коллегам из московского и регионального управлений уголовного розыска в поимке подозреваемого в преступлении.

В рамках специального мероприятия в одном из частных домов Сунженского района республики был задержан гражданин, подозреваемый в совершении разбоя в особо крупном размере. Задержанный мужчина передан сотрудникам МВД для проведения дальнейших проверок, говорится в релизе.