Терроризм

В Ингушетии задержали подозреваемого в совершении преступлений террористического характера

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В Ингушетии сотрудники СОБР войск национальной гвардии и управления ФСБ по региону задержали подозреваемого в совершении преступлений террористического характера.

В городе Малгобеке бойцы, выполняющие задачи в составе Объединенной группировки войск в Северокавказском регионе, оказали содействие сотрудникам республиканского управления федеральной службы безопасности в задержании подозреваемого в совершении ряда преступлений.

Ранее судимый местный житель также подозревается в противоправных действиях, связанных с незаконным оборотом оружия, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ОГВ на территории СКР. 

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