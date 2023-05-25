В Ингушетии задержали подозреваемого в совершении преступлений террористического характера

В городе Малгобеке бойцы, выполняющие задачи в составе Объединенной группировки войск в Северокавказском регионе, оказали содействие сотрудникам республиканского управления федеральной службы безопасности в задержании подозреваемого в совершении ряда преступлений.

Ранее судимый местный житель также подозревается в противоправных действиях, связанных с незаконным оборотом оружия, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ОГВ на территории СКР.