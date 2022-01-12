В Ингушетии задержали жителя Средней Азии за распространение героина

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Сотрудники УНК МВД по Ингушетии при содействии коллег из ГУНК МВД России в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали гражданина Узбекистана, который делал «тайниковые закладки» с героином, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«Мужчину остановили на улице Муталиева в Магасе, он дал признательные показания, что осуществлял «тайниковые закладки» героина на территории Магаса, и указал места закладок. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты 18 свертков с героином, общей массой 12,51 грамма», — сказал собеседник.

По его словам, в действиях иностранца усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, он содержится в СИЗО.

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