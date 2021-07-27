В Ингушетии задержан фигурант дела о похищении человека

Мужчина находился в федеральном розыске с 1994 года. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по СКФО.

«По имеющейся у оперативников информации, гражданин входил в состав межрегиональной организованной группы, причастной к похищениям людей», — сказано в релизе ведомства.

Отмечается, что в октябре 1994 года члены группировки похитили жителя города Кисловодска и требовали у его отца выкуп в размере 100 миллионов рублей, угрожая в противном случае убить сына. Родственник согласился с выдвинутыми условиями и передал злоумышленникам необходимую сумму. В дальнейшем сына вернули отцу.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 126 Уголовного кодекса России «Похищение человека». Он доставлен в Кисловодск, где ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.