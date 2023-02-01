В Ингушетии задержан мужчина по подозрение в убийстве 8-летней давности

По данным следствия, ночью в январе 2015 года мужчина на улице Советской административного округа Альтиевский города Назрани, из личных неприязненных отношений произвел несколько прицельных выстрелов из автоматического оружия в сторону соседей, после чего 34-летний местный житель от полученных ранений скончался на месте.

В результате целенаправленной работы по уголовным делам прошлых лет следователями и криминалистами был проведен ряд дополнительных мероприятий, на основании которых и задержан подозреваемый.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении мужчины в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.