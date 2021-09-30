Криминал

В Ингушетии задержан пенсионер за убийство женщины в 2003 году

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Сотрудники правоохранительных органов эпатировали в республику 65-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины 18-летней давности и скрывавшегося от правосудия, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По данным следствия, 28 июня 2003 года мужчина в селении Галашки в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни из пистолета «ПМ» выстрелил в 50-летнюю женщину. От полученного ранения она скончалась при доставлении в больницу», — сказал представитель ведомства.

По его информации, стрелок тогда скрылся от следствия. В связи с этим в 2003 году предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено за его розыском. Беглецу заочно предъявили обвинение в совершении преступлений по ч.1 ст.105 (убийство) и ч.1 ст.222 УК России (незаконное хранение или ношение оружия).

В сентябре этого года он был задержан в одном из регионов страны и доставлен в Ингушетию и взят под стражу.

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