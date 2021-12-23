В Ингушетии задержан закладчик героина из Узбекистана

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, в ходе опроса мужчина сообщил, что делал так называемые «закладки» наркотического средства «героин» на территории города Назрани. В результате проведения осмотра указанных им мест обнаружены и изъяты 6 свертков с героином, общей массой 6,18 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России.

Иностранный гражданин задержан в порядке ст. ст. 91 — 92 УПК и водворен в изолятор временного содержания.