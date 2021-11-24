В Ингушетии задержан житель соседней республики, разыскиваемый правоохранителями Киргизии
В Ингушетии задержан житель соседней республики, разыскиваемый правоохранителями Киргизии за лжепредпринимательство, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Отмечается, что сотрудники МО МВД России «Сунженский» остановили на контрольно-заградительном посту «Ангара-122» автомашину «Хендай Солярис».
В ходе проверки установлено, что водитель находится в федеральном розыске по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 213 (лжепредпринимательство) и частям 1, 2 ст. 221 (разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика) Уголовного кодекса Киргизии.
Мужчина доставлен в прокуратуру Сунженского района Ингушетии.