В Ингушетии задержан житель соседней республики, разыскиваемый правоохранителями Киргизии

Отмечается, что сотрудники МО МВД России «Сунженский» остановили на контрольно-заградительном посту «Ангара-122» автомашину «Хендай Солярис».

В ходе проверки установлено, что водитель находится в федеральном розыске по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 213 (лжепредпринимательство) и частям 1, 2 ст. 221 (разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика) Уголовного кодекса Киргизии.

Мужчина доставлен в прокуратуру Сунженского района Ингушетии.