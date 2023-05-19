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В Ингушетии задержана иностранка, подбросившая младенца пенсионеркам

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Правоохранительные органы нашли женщину, оставившую новорожденную девочку в картонной коробке у частного дома, сообщили газете «Ингушетия» в республиканском МВД.

«В дежурную часть поступил звонок от жителя города Сунжи, сообщившего об обнаружении у ворот соседского домовладения, где проживают две пожилые женщины, картонную коробку, в которой находится новорожденный ребенок», — сказал представитель полиции.

По информации пресс-службы ведомства, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили, что в картонном ящике лежит новорожденная девочка. Рядом с ящиком находился пакет с подгузниками и бутылочкой с детской смесью. Полицейские вызвали карету скорой медицинской помощи. Врачи, обследовав младенца, констатировали отсутствие у него видимых телесных повреждений.

Девочка в сопровождении медиков и полицейского эскорта была доставлена в перинатальный центр в Назрани.

Малышку передали дежурному врачу.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили женщину, оставившую новорожденную у чужих ворот. Матерью оказалась уроженка одного из государств Средней Азии, 1993 года рождения, временно проживающая в соседней республике.

В действиях иностранки усматриваются признаки преступления по ст. 125 УК России (оставление в опасности).

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что коробку с младенцем подбросили 85-летней пенсионерке.

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