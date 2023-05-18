В Ингушетии задержанного с наркотиками 17-летнего юношу заключили под стражу

Как ранее сообщалось, 15 мая в сельском поселении Троицкое Сунженского района правоохранителями задержан несовершеннолетний, у которого в ходе личного досмотра обнаружено вещество, которое, по данным экспертов, является наркотическим средством в крупном размере, которое он приобрел для сбыта.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Проводятся необходимые следственные действия, говорится в релизе.