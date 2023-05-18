Наркотики

В Ингушетии задержанного с наркотиками 17-летнего юношу заключили под стражу

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Сунженский районный суд Ингушетии удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении 17-летнего юноши, задержанного с наркотиками, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Как ранее сообщалось, 15 мая в сельском поселении Троицкое Сунженского района правоохранителями задержан несовершеннолетний, у которого в ходе личного досмотра обнаружено вещество, которое, по данным экспертов, является наркотическим средством в крупном размере, которое он приобрел для сбыта.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Проводятся необходимые следственные действия, говорится в релизе.

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