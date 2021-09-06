Терроризм

В Ингушетии задержаны четверо сторонников запрещенной в России террористической организации

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Сотрудниками УФСБ по Ингушетии задержаны четверо сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», готовивших теракты, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

В ходе предварительного следствия установлено, что двое жителей города Сунжа, являясь приверженцами радикального религиозного течения, вступили в состав международной организации «Исламское государство», которая в соответствии с решением Верховного Суда России признана террористической, дав при этом присягу верности ее лидеру.

Целью участия указанных лиц в международной террористической организации являлась подготовка и совершение терактов, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия, а также пропаганда террористической идеологии среди граждан.

Кроме того, двое других жителей республики, будучи осведомленными об этом, разделяя их радикальные убеждения, дали свое согласие оказывать пособническую помощь в виде участия в приискании мест размещения лагеря для скрытого нахождения участников террористической организации, хранения средств совершения преступления, планирования преступлений и реализации иных задач, противоречащих законодательству страны.

Все подозреваемые задержаны в порядке, предусмотренном статьями 91 и 92 УПК России, по ходатайству органов предварительного следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По адресам проживания задержанных в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий изъяты огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 («участие в деятельности террористической организации»), п. 5 ч. 33, ч. 2 ст. 205.5 («пособничество в участии в деятельности террористической организации») и 205.6 («несообщение о преступлении») УК России.

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